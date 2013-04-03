Asker Köşk'ten gitti, yerine polis geldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2012’de imzaladığı kararname gereği, Genelkurmay'a bağlı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın koruma görevi Emniyet Genel Müdürlüğü personeline devredildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; Çankaya Köşkü’nde, sembolik açıdan önemli bir anlam taşıyan ve Türk siyaset ile devlet tarihine not düşülecek bir ilke imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri; Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni koruma görevinden “seremonik görevleri” dışında tamamen çekildi.

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın görevi; Cumhuriyet tarihinde ilk kez “muhafızlık” görevine son verilerek, resmi törenler, başkomutanlık karargahında temsil ve saygı nöbetleri ile sınırlandırıldı.

Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerini koruma görevi ise tamamen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’na bırakıldı.

Düzenleme, Gül’ün imzasını taşıyan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile resmi nitelik kazandı.

Atatürk döneminde kurulmuştu

Muhafız Alayı’nın temeli; Cumhurbaşkanlığı döneminde Atatürk adını alacak olan modern Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarında güvenliğini sağlamak amacıyla 18 Temmuz 1920 tarihinde Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından atıldı.

İlk başta Meclis Muhafız ve Tören Taburu’na bağlı olan bu birliğin mevcudu, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanının ardından 2 bin 500 kişiye çıkarılarak alay seviyesine yükseltildi. Muhafız alayı, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis’i koruma görevinde, yıllarca kritik görev icra etti. Siyasi açıdan ise bu iki kurumda, TSK’yı temsil etti. Meclis’te sivilleşme çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na bağlı olan TBMM Muhafız ve Tören Taburu, 21 Aralık 2011’de lağvedildi.

TSK’yı temsil ediyor

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı bulunan Muhafız Alayı’nda; kara, deniz ve hava kuvvetlerinden subay, astsubay ve erler görev yapıyor. Alaya, uzun boylu, eğitimli, ruh ve beden sağlığı yerinde olan erler, subaylar tarafından eğitim birliklerinden seçilerek alınıyor. Alay komutanlığına teamüller gereği genellikle Cumhurbaşkanı’nın yaverliğini yapan albaylar atanıyor. Yine teamüller gereği Muhafız Alayı’nda TSK’nın komuta kademesinde yükselme ihtimali yüksek olan başarılı kurmay albaylar görevlendiriliyor.

Muhafız Alayı, TSK’nın bütün unsurlarını içeren ve temsil özelliği bulunan tek alayı niteliğinde. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı’ndaki resmi törenlerde, alayın tören birliği görev yapıyor. Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan bütün devlet başkanları, başbakanlar bu tören birliği tarafından karşılanıyor. Alayın görevlerinden biri de, Çankaya Köşkü’nde belirli noktalarda tutulan saygı nöbetleri. Daha önce Köşk’teki başyaverlerin, görevleri arasında Cumhurbaşkanı’nı ve yerleşkeyi koruma görevi de yer alıyordu. Muhafız Alayı, özellikle 1960 askeri darbesinde de Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın gözaltına alınması sırasında etkili rol oynamış ve darbe yönetiminin içerisinde yer almıştı.



Kararnameyle düzenlendi



Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl imzaladığı kararname ile başyaverin korumayla ilgili görevlerine son verildi. Cumhurbaşkanı ile Çankaya Köşkü Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Konutu ile İstanbul’daki Tarabya Yerleşkesi’ni koruma görevi, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’na bırakıldı. Koruma Başkanlığı bünyesinde, Gül’ün yakın korumasını sağlayan sivil korumaların yanısıra seçkin özel harekatçılardan oluşan Kontra Atak Timleri, çevre güvenliğini sağlayan üniformalı polisler ile teknik konularda uzmanlıkları bulunan polisler görev yapıyor.



Yeni korumalara ‘imaj’ çalışması



Sivil korumalar ile Kontra Atak Timleri ağırlıklı olarak Gül’ün korumasında görev yapıyor. Üniformalı polisler ise Çankaya Köşkü Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı Konutu ve Tarabya Yerleşkesi’nde; yerleşke içi güvenliği sağlamakla görevli. Ankara ve İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı resmi üniformalı 180 polis görev yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü; Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Başbakanlık’ta görev yapan resmi üniformalı polislerin kıyafetlerini değiştirdi. Polislerin yeni kıyafetlerinde, çevik kuvvet polislerinin kıyafetleri örnek alındı. Cumhurbaşkanlığı’nda görevli resmi polislerin kıyafetlerinin sol göğüs yaka ile sol kola, cumhurbaşkanlığı Forsu, ‘arma” olarak görünür bir biçimde yerleştirildi. Ayrıca Köşk’teki polislere kep yerine, komandoların kullandığı tarzda bere verildi. Fors, berelere de görünür şekilde işlendi. Böylece, Köşk’te görevli polisler, imaj olarak da ön plana çıkarıldı.