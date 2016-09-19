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Asker kıyafeti giydirilen okul çalışanı Ömer Halisdemir'i canlandırdı

Halisdemir'i canlandıran asker kıyafetli kişiye büyük ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdiler

19 Eylül 2016 19:27

Osmaniye’de yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törende, 15 Temmuz darbe girişimde darbeci general Semih Terzi’yi öldüren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir temsili olarak canlandırıldı. Halisdemir'i canlandıran asker kıyafetli kişiye büyük ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdiler.

2016 - 2017 eğitim öğretim yılının açılış töreni Mithatpaşa İlkokulu’nda yapıldı. Töreni organize eden şirketin, asker kıyafeti giydirilen bir çalışanı, etkinlik boyunca Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’i temsil etti. 

Törende ayrıca protokol üyeleri tarafından barış dilekleriyle 30 adet beyaz güvercin uçuruldu. Daha sonra törene katılanlar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca hazırlatılan ’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ konulu fotoğraf sergisini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, yaptığı konuşamda, eğitim yılının açılışının 19 Eylül Gaziler Günü’ne denk gelmesi dolayısıyla Gaziler Günü’nü de kutladı. Müdür Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anarak başladığı konuşmasında "Osmaniye ili olarak 125 bin öğrenci ile 5 bin derslikte yaklaşık 7 bin 500 öğretmen ve 10 bine yakın eğitim çalışanı ile 2016 2017 eğitim öğretim yılını açıyoruz" dedi.

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