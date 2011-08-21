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Asker kılığında saldırmışlar SİİRT (A.A)

21 Ağustos 2011 21:19

-Asker kılığında saldırmışlar SİİRT (A.A) - 21.08.2011 - Siirt Valisi Musa Çolak, terör örgütü PKK mensuplarının Pervari'de düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığı hain saldırıda ölü ele geçirilen teröristler arasında örgütün Herekol Dağı sorumlusu Zerdeşt kod adlı Ali Gezer'in de bulunduğunu söyledi. Vali Çolak, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Bürosunda düzenlediği basın toplantısında faaliyetlerini sürdürmeye devam eden bölücü terör örgütünün tarihten gelen birlik beraberlik ve kardeşliği bozmaya gücünün yetmeyeceğini belirtti. Son derece huzurlu bir kent olan Siirt'in 18 Ağustosta terör örgütünün eylemleri ile gündeme geldiğini ifade eden Çolak, ''Pervari'de terör örgütü PKK mensuplarının, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komando birliğine yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişi Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan bir yaralı Siirt Devlet Hastanesine sevkedildi. Saldırı sırasında çıkan çatışmada ilçeye askeri kıyafetle gelen iki terörist ölü ele geçirildi. Ölü ele geçirilen terörist arasında örgütün Herekol Dağı sorumlusu Zerdeşt kod adlı Ali Gezer de bulunuyor. Aynı gece Eruh ilçesi Bilgili köyü üs bölgesinde bulunan motorlu piyade birliğine terör örgütü PKK mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen ve biri astsubay 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında yapılan operasyonda bir kadın terörist silahı ile ölü ele geçirildi'' dedi. -Teröristlere ait mühimmat- Çolak, saldırı sonrası çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini ifade ederek şöyle dedi: ''Teröristlerin yanlarında 12 el bombası, 1 roketatar, 2 roket atar mermisi, 1 zırh delicisi roket atar mermisi, 2 kalaşinkof marka piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 7 şarjör, 500 mermi 1 tarama el telsizi ve bir miktar para bulundu. Ayrıca kaçan teröristlerin düşürdüğü sırt çantasında da 5 el bombası, 1 dürbün ve fünye ele geçirildi.

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