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‘Asker kâğıttan kaplanmış’a 301. madde yolu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Batum hakkında 301. maddeden soruşturulma açılması için bakanlıktan izin istedi.

09 Şubat 2011 02:00

T24 - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ordu kağıttan kaplanmış” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hakkında 301. Madde'den soruşturulma açılması için Adalet Bakanı'ndan izin istedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Zonguldak Şubesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Batum'un, asker için ''kağıttan kaplanmış'' sözleri üzerine inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamına girdiğine karar verdi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Süheyl Batum hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi.

TCK'nın 301. maddesinde, ''Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişinin, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişilere de aynı cezanın uygulanması'' hükmü yer alıyor.

TCK'nın 301'inci maddesi gereğince ''soruşturma'' yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlı.


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