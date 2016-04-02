Asker kaçaklarını bekleyen tehlike; evinize haciz gelebilir

Bakaya sayısının 700 binlere ulaştığı günlerde, yaşı gelip de askere gitmeyenler için her gün için idari para cezası kesileceği iddia edilid.

Sabah gazetesinin sosyal güvenlik uzmanı Faruk Erdem kesilen cezaların çok fazla boyutlara ulaştığını ve bu rakamların çoğu kimse için 40 bin lirayı bulabileceğini yazdı.

Vergi dairelerine dosyaların gittiği ve yakında asker kaçakları için yüklü miktarlarda hacizlerin gelebileceğini uyaran Erdem şunları yazdı:



"Askerlik çağı geldiği halde yoklama yaptırmayanlara ya da kaçak duruma düşenlere idari para cezası kesiliyor. Daha sonra teslim olsanız veya polis zoruyla birliğinize getirilseniz bile bu ceza mutlaka uygulanıyor. Cezayı belirleyen ise kaçaklık süreniz. Bu rakam da 1111 sayılı Yasa'nın 39. maddesine göre 250'den başlayıp 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kaçak olanlar 4 ay içinde teslim olurlarsa 250, süreyi 20 yıla uzatırlarsa 20 bin liraya varan rakamlarda ceza ödeyebiliyor. Eğer yakalanarak askere gitmişse ceza bin ila 40 bin lira arasında değişiyor. Üstelik bu rakamlar her yıl güncellendiği için sürekli artıyor. Yasaya göre cezanın tahsilatı tezkereden sonraya bırakılıyor. Yani 'ben askerliğimi yaptım, bana ceza uygulanmaz' diye düşünmeyin. Zaman aşımı da işlemiyor. Vergi daireleri sıkı takipte. Gönderilen tebligatlara rağmen ödeme yapılmazsa ceza e-haciz ile banka hesaplarınızdan tahsil ediliyor. Banka hesaplarına da bloke konuluyor."