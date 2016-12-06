‘Asker kaçağı’ çalıştırına ceza uygulaması yargıya taşındı

Çeşitli nedenlerle zorunlu askerlik yapmayanları çalıştıranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören uygulama, vicdani retçi Timuçin Kızılay tarafından yargıya taşındı.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, zorunlu askerlik yapmak istemeyenlerin, yoklama kaçaklarının ve bakayaların çalıştıkları iş yerlerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından “işten çıkarılmalarına” ilişkin tebligat göndermesi yargıya taşındı.

Vicdani Ret Derneği üyelerinden Timuçin Kızılay, söz konusu uygulamaya ilişkin dava açan ilk kişi oldu.

2000’de vicdani reddini açıklayan 45 yaşındaki Timuçin Kızılay, çalıştığı şirkete bakanlık tebligatının gelmesi üzerine Vicdani Ret Derneği avukatlarıyla iletişime geçti.

Süreçle ilgili bilgi veren Avukat Gökhan Soysal, MSB’nin askerlik yapmayan kişilerin işyerlerine yazı göndermesinin idari bir karar olduğunu belirterek, yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesine dava açtıklarını söyledi.

Mahkemenin kararı ne anlama gelir?

Peki, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verirse bu, işyerine tebligat gönderilen diğer kişileri de etkiler mi?

Avukat Soysal, Kızılay’ın vicdani retçi olduğunun altını çiziyor ve olası bir iptal kararının sadece vicdani retçiler için emsal teşkil edeceğini şu sözlerle belirtiyor:

“Şu aşamada Türkiye'de kişinin vicdani ret başvurusu için idari bir mekanizma yok. MSB herkese ezberden böyle bir işten çıkartma yazısı gönderiyor ama vicdani retçilere vicdani ret hakkından dolayı ayrımcı bir uygulamada bulunamazlar. Askerlik yapmadıkları için de işten çıkartamazlar. Bu çalışma hürriyetine aykırıdır. Başvurumuzun kabul edilmesi durumunda bu karar tüm vicdani retçiler için emsal teşkil edecek. Vicdani retçi olmayanlar için ise emsal teşkil etmez.”

Sürekli başvuru geliyor

Kendilerine söz konusu tebligatların gönderilmesinin ardından çok sayıda başvuru geldiğini söyleyen Avukat Soysal, bugüne kadar çok sayıda kişinin işten çıkartıldığını belirtiyor.

Soysal, her gün en az üç dört kişinin kendilerine başvurduğunu dile getirirken zorunlu askerliğe ilişkin genel duruma dikkat çekiyor: “Türkiye’de askerlik yükümlüsü olmasına karşın çeşitli nedenlerle askere gitmeyen yüzbinlerce insan var.”

Ne olmuştu?

Vicdani Ret Derneği (VR-DER) tarafından 22 Kasım 2016'da kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre, zorunlu askerlik yapmak istemeyenlerin, yoklama kaçaklarının ve bakayaların çalıştıkları iş yerlerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından tebligat gönderildiği ortaya çıktı.

Yoklama kaçaklarının ve bakayaların çalıştıkları iş yerlerine gönderilen bakanlık tebligatlarında, söz konusu kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından arandıkları vurgulanırken, iş yeri sahibinin söz konusu kişi /kişileri askerlik şubesine yönlendirmemesi halinde haklarında "asker kaçağı çalıştırmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı ve iki yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacakları ifade ediliyor.

Vicdani Ret Derneği, Askeri Ceza Kanunu'nun 75. maddesine dayanan 1945 tarihli uygulamanın bugüne kadar uygulanmadığını belirterek 400 bin kişinin etkileneceğine dikkat çekti.