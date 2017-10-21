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Asker istinat duvarından atlayarak intihar etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki er Ümit Özkaya, bahçedeki 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından atlayarak intihar etti

21 Ekim 2017 14:39

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki er Ümit Özkaya, bahçedeki 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından atlayarak intihar etti. 
Olay, İspat Cami Mahallesi Enez Caddesi\'ndeki 4\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı\'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Ağrı’nın Patnos İlçesi nüfusuna kayıtlı er Ümit Özkaya, girdiği bunalım sonucu kışla bahçesinde bulunan 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarına çıkarak atladı. Başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Özkaya, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ümit Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özkaya\'nın cesedi savcı, polis ve askeri yetkililerin incelemesi ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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