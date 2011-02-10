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Dünya

ASKER İÇTİMASINA SALDIRI: 27 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A)

10 Şubat 2011 11:31

-ASKER İÇTİMASINA SALDIRI: 27 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 10.02.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Paktunva eyaletinin Mardan kentinde askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 27 asker öldü. Polis, bir kışlada sabah içtiması sırasında meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının asker olduğunu, bazılarının durumu ağır 40'tan fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırganın, okul üniforması giymiş bir genç tarafından düzenlendiği belirtildi. Saldırıyı kınayan, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, yayımladığı mesajda, saldırının terörizmi ortadan kaldırmak için kararlı olan güvenlik güçlerinin moralini bozamayacağını söyledi. Ordu, son aylarda El Kaide ve Taliban militanlarına karşı yürütülen operasyonlarda üstünlük sağlandığını ve terörist eylemlerin azalma eğiliminde olduğunu açıklamıştı.

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