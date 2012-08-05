Asker, Gül'den tezkere için hutbe okunmasını istedi

- Murat Sabuncu

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök”ün Ergenekon davasındaki tanıklığı Türkiye demokrasisinde yeni bir sayfa açtı. Artık bir dönemin komuta kademesinin içindeki iktidar kavgasıyla ilgili daha çok konuyu biliyoruz. Muhtıradan 1. ordudaki seminere çoğu kamuoyuna daha önceden yansımış iddiaları en üstteki ağızdan teyit alarak dinlemiş durumdayız. Muhtemelen haklarında dava açılan kişilerin arasına dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman da katılacak. Detaylar uzun süre tartışılacak.

Ben Özkök”ün tanıklığındaki bir ifadeye takıldım. 1 Mart tezkeresiyle ilgili bölüme. Özkök burada dönemin ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz”in kendisinden siyasetçilere 1 Mart tezkeresinin geçmesi için baskı yapmasını istediğini kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Askerin tezkere konusundaki duruşuyla ilgili bende biraz farklı bir bilgi var.

Bir süredir aralarında Aram Ekin Duran ve Hilmi Hacaloğlu'nun da olduğu bir grup gazeteciyle medya üzerine bir belgesel hazırlıyoruz. Bu belgesel için yaklaşık 50 kişiyle konuşuldu. Konuştuklarımızdan bir kısmı verdiği bilgileri kullanabileceğimizi ancak ismini saklı tutmamızı istedi. Bunlardan biri 1 Mart tezkeresi süreciyle ilgiliydi. Belgeselin editoryal yönetimini üstlenen Aram Ekin Duran tezkere sürecinde muhalif bir tutum alan bir gazetenin yayın yönetmeniyle görüştükten sonra oradaki kimi kritik bilgilerin daha detaylı araştırılması gerektiğini düşündük. Özellikle o dönemki iktidarın mensupları ve yakın çevresiyle.

İşte bu görüşmelerden biri 1 Mart tezkere sürecinin başbakanı Abdullah Gül”ün yakın çevresinden bir isimle oldu. Bu kritik isim bize süreci anlatırken askerin süreçteki duruşuyla ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı:

“Abdullah Gül o dönemin başbakanı olarak ilk baştan beri tezkerenin geçmemesi gerektiğini düşünüyordu. Bu süreçte yaşadığımız bir olayı ise hiç unutmuyorum. Genelkurmay'dan üst düzey bir komutan Abdullah Bey'i ziyaret etti. Kendisine “Sayın Başbakan tezkerenin lehinde kamuoyu oluşturmak için talimat verseniz de camilerde hutbe okunsa” diye teklif etti. Abdullah Gül bu teklife çok sinirlendi. Yıllarca camilere siyaseti sokmayın diyen sizler bugün bu teklifle nasıl geliyorsunuz buraya diye tepkisini gösterdi.”

Özkök, ABD”liler baskı yapmamı istedi ama yapmadım derken muhtemelen doğru söylüyor. Ama onun bilgisi dahilinde ya da dışında “üst düzey komuta kademesinden” tezkere geçsin diye kimi telkinler iktidara başbakana iletildi. Tarihe not düşmek için...