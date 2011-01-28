Asker Gölcük'teki 4 CD'yi kabul etmedi

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalar sırasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Askerler, arama sırasında ortaya çıkan ve içinde ne olduğu kimse tarafından bilinmeyen 4 CD’nin kendilerine ait olmadığını belirterek CD’ler ile ilgili el koyma tutanağını imzalamadı. 5 harddiskin tutanağını imzalayarak imajını alan askerler 4 CD’nin imajını almadı.

Balyoz’da yargılanan askerler, ayrıca arama sırasında el konulan CD’lerin delil olmadığına ilişkin de “hukuki ve bilimsel” görüşleri savunmaları ile birlikte mahkemeye sunmaya hazırlanıyor. “CD’ler adli bilişimde, mahkemelerde kullanılamaz çünkü maniple edilmiş yanıltıcı bilgidir” konulu Microsoft uzmanı Barnhill imzalı bir rapor mahkemeye iletilecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Donanma Komutanlığı’nda yapılan aramalar sırasında “CD krizi” yaşandığı öğrenildi. Askerler, Donanma Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde yapılan arama sırasında ortaya çıkan 4 CD’nin kendilerine ait olduğunu kabul etmedi. Bu CD’ler ile ilgili el koyma tutanağını imzalamayan askerler, bu yüzden CD’lerin imajını da almadı. Askerler, 5 harddiskin tutanağını imzalayarak imajını aldı. Söz sonusu 4 CD’nin içinde ne olduğunun kimse tarafından bilinmediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Balyoz davasında yargılanan askerler, ayrıca arama sırasında el konulan CD’lerin delil olmadığına ilişkin de “hukuki ve bilimsel” görüşleri savunmaları ile birlikte mahkemeye sunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, “CD’ler adli bilişimde, mahkemelerde kullanılamaz çünkü manipüle edilmiş yanıltıcı bilgidir” konulu Microsoft uzmanı Suzanne S. Barnhill imzalı bir rapor mahkemeye iletilecek. Bu rapordaki görüşler şöyle:

Word dosyalarında endişe veren konu metadata (üst yazım) bilgileridir. Bunlar yazılmış bir dokümanın ‘yaratan kişi ve diğer bu dokümana ilişkin istatistikleri’ gösterir. Dosyanın ‘özellikler’ bölümünde veya diğer alanlarda saklanmaktadır. Bu metadata bilgilerini nasıl değiştirilebileceğine ilişkin yüzlerce makale bulabilirsiniz. Microsoft firması da Word 2003 ve üzerindeki programlarında bulunan ‘Gizli Bilgi Servisi’ ile metadata verilerinin nasıl değiştirilebileceğine dair yöntemler sağlamıştır (Araçlar/Seçenekler/ Güvenlik), ayrıca birçok şifre koruma seçenekleri de bulunmaktadır.

Ancak bunların hiçbirisi adli bilişimde fazla anlam taşımamaktadır. Bilgisayarlarda yazılmış dokümanlara ait istatistikler hiçbir şekilde güvenilir değildir. Çünkü, kopyalanan veya hafızaya farklı saklamak (saved as) için kaydedilen bir dosyanın yazılmış olduğu tarihten daha önceki bir tarih ve zamanda ‘print alınmış’ gösterilmesi mümkündür ve bütün dosya ‘özellikleri’ çeşitli yollarla kötü niyetli değiştirilebilir, manipüle edilebilirler.

Kullanıcılar sık sık bilgisayarlarda yaptıkları yazılı çalışmaların başkalarınca kopyalanmasını nasıl engelleyebileceklerini sormaktadırlar ki bu da hemen hemen imkânsızdır. Yazılı word dokümanlarını sıkıştırılmış pdf formuna çevirtmek biraz maksat dışı müdahale ve kopyalamayı azaltabilmekte ise de müdahale niyetlisinin hamlesini durdurmayacaktır. Doküman bir kere açıldıktan sonra hassas hale gelmektedir.



