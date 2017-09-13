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Asker firarisi, 17 yaşındaki genci öldürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen firari er 20 yaşındaki Osman Aktaş, tartıştığı 17 yaşındaki Mehmet Turab Albayrak'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

13 Eylül 2017 14:26

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen firari er 20 yaşındaki Osman Aktaş, tartıştığı 17 yaşındaki Mehmet Turab Albayrak\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, merkez Melikgazi İlçesi Danışment Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Osman Aktaş, tartıştığı Mehmet Turab Albayrak\'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Albayrak, çevrede bulunanların ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, öldü. Yakalanarak gözaltına alınan ve asker firarisi olduğu belirlenen Aktaş\'ın sorgusu sürüyor.

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