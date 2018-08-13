Asker eğlencesine 'silah' baskını

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Çobanlar ilçesinde, jandarmanın asker eğlencesine düzenlediği operasyonda, 34 silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde yapılan asker eğlencesinde, silahla ateş açılması üzerine operasyon düzenledi. Baskında yapılan aramalarda, bulundurma ruhsatlı 1 tabanca, 24 kurusıkı ve ruhsatsız 9 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişi, \'6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek\' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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