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Asker eğlencesinde polislere sürpriz karşılama

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesini düzenleyenler, '155 Polis İmdat' hattını arayarak 'Kavga var' ihbarında bulundu

24 Ağustos 2017 16:55

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi\'nde sokakta yapılan asker eğlencesini düzenleyenler, \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak \'Kavga var\' ihbarında bulundu. Sevkm edilen polis ekipleri asker eğlencesine katılanlar tarafından çiçeklerle ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganıyla karşılandı.
Durak Mahallesi Ömür Sokak\'ta dün akşam Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından askere gidecek olan 10 genç için eğlence düzenlendi. Davul- zurna eşliğinde asker eğlencesi yapanlar daha sonra polislere sürpriz için \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede 3 ekip halinde olay yerine polisler geldi. Etkinliğe katılanlar Türk bayraklarını açıp, ekip otomobillerinden inen polisleri çiçeklerle ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganıyla karşıladı.
Kavga ihbarına geldikleri asker eğlencesinde sürprizle karşılana polislerden Mustafa Özel, gençlere, \"Allah size sağ- salim vatani görevinizi yapmayı ve davul zurnalarla sizi karşılamayı nasip etsin. Aileleri kutlarız, sizin gibi vatan evladı yetiştirdikleri için\" dedi.
Kızılçukur Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Turgut da, \"Askere gidecek gençler için eğlence düzenledik. Burada polis arkadaşlara moral desteği ve sürpriz yapmak istedik. Kavga ihbarı yaptık ve geldiklerinde davul zurnalar ile karşıladık, kendilerine çiçek takdim ettik\" diye konuştu.
Polis ekipleri, askere gidecek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

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