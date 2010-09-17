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Dünya

ASKER ÇETE ÇATIŞMASINDA 41 ÖLÜ MEKSİKO (A.A)

17 Eylül 2010 11:55

-ASKER ÇETE ÇATIŞMASINDA 41 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 17.09.2010 - Meksika'da askerlerle uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda 41 kişi öldü. Meksika medyası, Tamaulipas eyaletindeki bir çiftlikte şüpheli faaliyetlerde bulunulduğu ihbarının ardından önceki gece düzenlenen operasyonda çıkan ve iki saat süren çatışmada 22 uyuşturucu şebekesi üyesinin öldürüldüğünü, bir askerin yaralandığını duyurdu. Çatışmanın ardından 25 tüfek, el bombaları ve diğer silahların ele geçirildiği kaydedildi. Bu arada önceki gün Nuevo Leon eyaletinde çıkan başka bir çatışmada askerlerin 19 silahlı çete üyesini öldürdüğü belirtildi. Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006 yılında uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 28 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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