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Asker baskını iki aydır bekliyordu

Taraf gazetesinin iddiasına göre asker, Ergenekon'daki 10'uncu dalgadan iki ay önce komutan lojmanlarını uyardı.

09 Ocak 2009 02:00

Taraf gazetesinin iddiasına göre Ankara Merkez Komutanlığı, Ergenekon'daki 10'uncu dalgadan iki ay önce komutan lojmanlarına baskın halinde yapılması gerekenleri lojmanların koruma birimlerine bilirdi.

Gazetenin iddiasına göre 17 Kasım 2008 tarihinde komutan lojmanlarının koruma birimleri bir yazıyla uyarıldı. Yazıda "M.O.E. General ve Amiral Lojmanları, Devlet Mahallesi General Lojmanları ve Çankaya Orgeneral ve Oramiral Lojmanları'na polis, jandarma ve savcılar izinsiz giremeyecek deniyordu.

Bunlardan alırlarsa bırakın

Tabur Komutanı imzalı yazı, "Paris Caddesi Lojmanları, Çiğdem Apartmanı ve Gürler Apartmanı ile sivil ikametlerde benzer bir durum yaşanırsa gelen kolluk görevlilerine müdahalede bulunulmamasını, fakat durumun derhal ilgililere bildirilmesini" emrediyor.

Kılınç o lojmanlardaydı

Ergenekon'un son dalgasında gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, belgede "habersiz polis, jandarma alınmasın" denen Çankaya'daki bu general lojmanlarında oturuyordu. Halen tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon da aynı lojmanda kalıyordu.

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