Asker annesiyle gerilla annesi buluştu: Gözyaşının rengi yok, acımız ortak

Arzu Yıldız / Ankara

PKK ile çatışmada hayatını kaybeden bir asker ile gerillanın annesi bir araya geldi. İki anne "Acılarımız ortak, gözyaşımızın rengi aynı" diyerek birbirine sarılarak ağladı.

BDP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, çatışmalarda hayatını kaybeden Piyade Er İsmet Esen ile ölen gerilla Casım Dursun'un annesini buluşturdu. Gerilla annesi Emine Dursun, asker annesi Ayşe Esen'e barışı sembolize eden beyaz tülbent veririken, iki anne bibirine sarılarak ağladı.

Şehitkamil İlçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, 2005'te Tunceli'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Er İsmet Esen'in annesi Ayşe Esen'i evinde ziyaret eden Demirbaş'a, Barış Anneleri İnisiyatifi ve 2007'de İran'da çıkan çatışmada hayatını kaybeden gerilla Casım Dursun'un annesi Emine Dursun da eşlik etti.

Gözyaşımızın rengi aynı

Anne Dursun, ölümlerin bir daha yaşanmaması için barışı sembolize etmek amacıyla yanında getirdiği beyaz tülbenti Ayşe Esen'e verdi. İki anne "Acılarımız ortak, gözyaşımızın rengi aynı" diyerek birbirine sarılarak ağladı.

Artık anneler ağlamasın

Gerilla annesi Emine Dursun, "Ben bir gerillanın da bir askerin de annesiyim. Artık yeter, Allah artık bu ateşe bir su döksün" derken, asker annesi ise "Artık anneler ağlamasın" dedi.

Barış süreci kalıcı hale gelsin

KCK davasından tutuklandığı 2009'da oğlu PKK'ya katılan BDP'li Abdullah Demirbaş ise, barış sürecinin devam etmesini ve kalıcı hale getirilmesini istediklerini belirterek, "Bu acıyı yaşayan binlerce aile var. Bir oğlunu dağda bir oğlunu asker de kaybeden aileler de var. Bugüne kadar yaşamlarını yitirdiler ve her bir ölüm yüreğimizden bir parça aldılar. Antep'ten Türkiye'ye çağrımızdır. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın istiyoruz. Acıları yarıştırmanın vakti değildir. İki annenin de acısı aynıdır. Biz iki acıyı ortaklaştırdık. Bu acıyı dindirme Türkiye'deki siyasetçilerin görevidir. Bugünkü kirlenmiş siyasete inat yapılması gereken bu acıları hissedip buna göre adım atmasıdır" diye konuştu.

Demirbaş'ın oğlu Baran Demirbaş, babası KCK'dan tutukşlandığı 2009'da gerilla saflarına katılmıştı.

Ziyarete BDP Gaziantep Büyükşehir Eşbaşkanı Ayhan Ünlü, HDP İl Eşbaşkanı Mehmet Karayılan, EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt, BDP Şehitkamil Belediye Eşbaşkan Adayları Kemal Şahin ve Cahide Mutlu da katıldı.