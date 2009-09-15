Asker ailesinden Genelkurmay'a şikayet

Şanlıurfa'da 19 Ağustos 2009 tarihinde 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda çıkan yangında yaralanan Patnoslu er Cüneyt İlgün'ün ailesi, yangında ihmal olduğu gerekçesiyle GenelKurmay Başkanlığı'na şikayet mektubu gönderdi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Adanalı er Osman Boran ile Ağrılı er Cüneyt İlgün, kuru otları toplamakla görevlendirildiği sırada yangın çıkmış, yangında iki er de çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde oturan 3 aylık asker Cüneyt İlgün'ün babası Vahyettin İlgün, Diyarbakır'da tedavi gören oğlunu ilçeye getirdi. Oğlunun sağlığıyla ilgili konuşan Vahyettin İlgün, oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunduğunu belirterek, ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi.

İlgün, yangın sırasında bir uzman çavuşun oğlunu ve Adanalı askeri ateşin yanına yaklaşmaya zorladığını öğrendiğini belirterek, "Olayı 15 gün sonra televizyon ve gazetelerde öğrendim. Olaya sebebiyet veren Uzman Çavuş bir gün olsun oğlumu hastanede ziyaret etmedi. Oğlumu eve getirdiğimde ne Şanlıurfa'daki birliğinden ne de buradaki askeri yetkililerden kimse arayıp sormadı... Yoksa olayı saklamaya mı çalışıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'na şikayet dilekçesi gönderdik. Sorumluların derhal bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Olay

19 Ağustos 2009 tarihinde Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er Osman Boran ile er Cüneyt İlgün, kuru otları toplayıp imha etmekle görevlendirildiği sırada yangın çıkmış, yangında iki er çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Yaralılar önce Şanlıurfa'da daha sonra Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.