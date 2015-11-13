Asker adayları artık çırılçıplak soyunmayacak

1986 yılından itibaren uygulanan, askerlik yükümlüsü gençlerin çırılçıplak soyunarak sağlık muayenesi yapılması kararı değişti. Değişen bu kararla eşcinsellerin de askerlik muayenesi sırasındaki davranışları ve rızalarıyla sundukları belgeler ‘elverişsiz’ raporu için yeterli olacak.

Habertürk Gazetesi'nden Murat Gürgen'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Böylece 1986’da yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Eski yönetmeliğin “Sağlık muayenesi” başlıklı 5. maddesinde, “Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir” düzenlemesi yer alıyordu. Yönetmelik yenilenirken bu bölüm “Yükümlülerin tam bir fizik muayeneleri yapılır, boy ve ağırlıkları tespit edilir” yönünde değiştirilerek “çıplaklık” şartı kaldırıldı.

Eşcinsellerin “Askerliğe elverişsiz” raporu alabilmeleri için “fotoğraflı kanıt” sunmalarının talep edilmesi geçmişte çok tartışılmış ve eleştirilere konu olmuştu. Yönetmelikte 2013’te yapılan değişiklikle bu uygulamanın önüne geçilmişti. 2013’te yönetmelikte yer alan “Psikoseksüel bozukluklar (homoseksüalite, transseksüalite, transvestitizm)” başlıklı madde iptal edilmiş ve yerine “Cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” başlığı getirilmişti. Şimdi bu düzenleme de güncellendi ve eşcinselliğin “tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin olması” şartı kaldırıldı.

Düzenlemenin yeni hali “Cinsel tutum ve davranışlarının askerlik ortamında uyum ve işlevsellik sorunu yaratan ya da yaratacağı değerlendirilen olgular” biçiminde değiştirildi. Böylece eşcinsellerin askerlik muayenesi sırasındaki davranışları “Askerliğe elverişsiz” raporu verilmesinde yeterli olacak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte “Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan tıbbi belgelerin birer örnekleri de alınarak yükümlünün beyanı ile birlikte askerlik şubesinde muhafaza edilir” maddesi yer alıyordu. Yeni düzenleme, “Muayene sırasında yükümlünün rızası alınmak kaydıyla, varsa yükümlünün özgeçmişine ait tıbbi belgelerin birer suretleri de yükümlülere yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formuna eklenir” şeklinde oldu.