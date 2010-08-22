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Dünya

AŞKENAZI'NIN YERİNE GALANT KUDÜS (A.A)

22 Ağustos 2010 15:37

-AŞKENAZI'NIN YERİNE GALANT KUDÜS (A.A) - 22.08.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin yerine geçecek yeni ismi belirledi. Yetkililer, 51 yaşındaki Tümgeneral Yoav Galant'ın şubat ayında görev süresi dolacak olan Aşkenazi'nin yerini alacağını söyledi.  Adı açıklanmayan bir yetkili, Savunma Bakanı Barak'ın bugün yapılan bakanlar kurulunda, "Şu andaki durum gereğince orduda yeniden istikrar sağlanması için atamanın hızla yapılması gerektiğini" söylediğini kaydetti. Galant'ın resmi atamasının gelecek hafta bakanlar kurulunun onayına sunulabileceği bildirildi. Tüm general Galant'ın, Genelkurmay Başkanı Aşkenazi'nin yerine geçmek amacıyla rakiplerini karalamak için bir halkla ilişkiler uzmanı tuttuğu iddiası ülkeyi karıştırmış, Galant ise bu iddiaları reddetmişti. Polis yetkilileri yaptıkları soruşturmanın ardından perşembe günü, konunun merkezinde bulunan "sızdırılmış" bir belgenin sahte olduğunu duyurmuş ve Galant'ı temize çıkarmıştı.

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