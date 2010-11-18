Aşkenazi: Türkiye-İran ittifak yapıyor

T24 - Washington'a bir ziyaret düzenleyen İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, ABD'li yetkililere çarpıcı uyarılarda bulundu. ABD'nin Ortadoğu'da ağırlığını giderek kaybettiğini belirten Aşkenazi, buna karşın İran ve Türkiye'nin güçlerini birleştirdiklerini iddia etti.



Görevini devretmeye hazırlanan İsrail Genelkurmay Başkanı Aşkenazi, Washington'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde başta Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen olmak üzere ABD'li yetkililerle bir araya geldi.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Aşkenazi, Pentagon ve Kongre'de bir araya geldiği yetkililere, ABD'nin 60 yıldır ilk kez Ortadoğu'da ağırlığını kaybettiğini söyledi.



İsrail Genelkurmay Başkanı, buna karşılık İran ve Türkiye'nin bölgede yeni bir gündem oluşturmak için güçlerini birleştirdiği uyarısında bulundu.



Aşkenazi, Suriye'nin de radikal eksen içindeki faaliyetlerini artırdığını ifade etti.



İsrail Genelkurmay Başkanı Aşkenazi, Mullen ile yaptığı görüşmede ayrıca, İran'a uygulanan yaptırımların Tahran'ı tartışmalı nükleer programından vazgeçmeye itip itmeyeceğini bilmediğini belirtti.



Aşkenazi, “Gerçek soru, bunun Tahran'ı programını terk etmeye ikna edip etmeyeceği, bu nokta belli değil” ifadesini kullandı.





