Aşkenazi, Medvedev'i yalanladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, 'İsrail İran'a karşı askeri harekat planlamadığı konusunda bana güvence verdi' açıklamasından sonra İsrail ordu radyosuna konuşan Aşkenazi, İran'ın nükleer tehdidiyle mücadele etmenin en iyi yolunun, bu rejime karşı yaptırım uygulamak olduğunu ifade etti.



'İsrail, her türlü seçeneğe hazırlanıyor'



İsrail'in, İran'ın nükleer silah elde etmediğinden emin olmak için her türlü seçeneğe hazırlandığını bildiren Aşkenazi, ülkesinin kendisini savunma hakkı olduğunu ve tüm seçeneklerin dikkate alındığını kaydetti.



Rusya Devlet başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon da ülkesinin İran'daki nükleer tesislere operasyon düzenlemeyeceğine dair hiçbir güvence vermediğini bildirdi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Ayalon, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in açıklamalarının İsrail'in İran'a operasyon düzenlemeyeceğinin açık bir güvencesi olmadığı yorumunu yaparak, 'Tüm seçenekler masada' dedi.



'Yanlış anlaşılma veya yanlış tercüme olabilir'



Ayalon daha sonra İsrail askeri radyosuna yaptığı açıklamada da Medvedev'in Peres'in söylediklerini yanlış anlamış veya sözlerin yanlış tercüme edilmiş olabileceğini belirterek, 'Rusya Devlet Başkanı'na karşı saygımız sonsuz, ancak İsrail adına konuşma yetkisi yok. Siyasi tutumumuzda hiçbir değişiklik yok' diye konuştu.



İsrail Cumhurbaşkanlığı ise gazetecilerin, Peres'e atfedilen sözlerle ilgili hiçbir açıklama yapmadı, bunları doğrulamadı veya yalanlamadı da. İsrail İran'ı atom bombası elde etmeye çalışmakla suçluyor, Tahran ise iddiayı reddediyor.