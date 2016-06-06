Aşkale'de intihar ettiği ileri sürülen mülteci, kendini boyundan kısa ranzada mı astı?

Erzurum’daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde intihar ettiği ileri sürülen 1.72 metre boyundaki Dilo Derviş’in kendini astığı iddia edilen ranzanın 1.65 metre boyunda olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme raporunda ortaya çıkan bu bilgiyi değerlendiren Avukat Tugay Bek, o boyda birinin 1.65 metre ranzada intihar ettiğini kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirerek, “Bu mantık hatasına rağmen savcılık bu olayın bir intihar olduğu tezinde ısrar etmektedir” dedi.

Suriyeli mülteci 20 yaşındaki Dilo Derviş’in 31 Aralık 2015’te Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezinde intihar ettiği ileri sürüldü. Ancak olay yeri inceleme raporunda Derviş’in intihar ettiği ileri sürülen ranzanın boyu 1.65 metre olarak yazıldı.

Evrensel'in haberine göre, oysa ki Dilo Derviş 1.72 metre boyunda. Avukat Tugay Bek, Derviş’in ölümünden 5 gün önce çıkan isyanın da ölümle ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi. Trabzon Adli Tıp Kurumunun raporunda Derviş’in bir adet tırnak parçasının üzerinde en az biri erkek birden fazla şahsa ait DNA profilinin tespit edildiğini söyleyen Bek, buna rağmen şüpheli durumunda olan Aşkale Geri Gönderme Merkezinde bulunan personelin tamamının doku örneği alınarak bu elde edilen DNA profili ile mukayesesi yapılması gerekirken aradan geçen iki aya rağmen bu yönde bir işlem yapılmadığına dikkat çekti.

Derviş yargılandığı davadan beraat etti

Suriyeli mülteci Dilo Derviş, örgüt üyeliği suçlaması ile sonradan beraat edeceği davada önce tutuklandı, sonra tahliye edilmesine rağmen Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine gönderildi. PKK üyesi olmak suçlaması ile hakkında dava açılan Dilo Derviş dört ay kadar cezaevinde kaldıktan sonra yargılandığı Adana 2 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Kasım 2015 tarihinde tahliye edilmişti. Dilo Derviş tahliye edilmiş olmasına rağmen Adana Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi tarafından alıkonulmuştu. Hakkında idari gözetim kararı verilen Dilo Derviş 10 Aralık tarihinde Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Dilo Derviş’in Avukatı Tugay Bek ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş mahkemenin serbest bıraktığı kişiyi bir kamu kurumunun tutmasının kanuna aykırı olduğunu belirterek Derviş’in bırakılması için girişimlerde bulundu. 31 Aralık tarihinde Aşkale Geri Gönderme Merkezindeki odasında ranzaya kendisini asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Dilo Derviş'in yargılandığı davada mahkeme, 7 Nisan tarihinde diğer 3 sanık hakkında beraat kararı verdi.