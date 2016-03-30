Aşkale Toplama Merkezi'ndeki 130 Iraklı Erbil'e gönderildi

Avrupa’ya gitmek için yasadışı yollardan Türkiye’ye giren Iraklılar geri gönderilmeye başlandı. Aşkale’deki toplama merkezinde tutulan 130 Iraklı dün polis araçlarının eşlik ettiği otobüslerle İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilerek Erbil’e giden uçağa bindirildi.

Avrupa’ya gitmeye çalışırken yakalanıp Erzurum’daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirilen aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 130 Iraklı, Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmalarının ardından sınır dışı edilmek üzere polis eşliğinde otobüslerle Atatürk Havalimanı’na getirildi. Burada güvenlik noktasından geçirilen Iraklılar, terminalde bir süre bekletildi. Daha sonra biletleme işlemi için kontuarlara götürüldü. Görüntülenmemek için yüzlerini kapatan bazı Iraklılar, gazetecilere tepki göstererek, gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almasını engelledi.

Çok sayıda polis eşliğinde terminalde bekletilen grup, işlemleri yapıldıktan sonra Irak Havayolları’nın uçağı ile Erbil’e gönderildi. Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, Türkiye’ye sığınan tüm insanların iltica için başvurma hakkı olduğunun önemine değinerek, “Geri Gönderme Merkezleri’nde yaşananlardan hepimiz haberdarız. Aşkale’de tutulanların avukatlarla görüşme şansı yok, aralarında zorla kâğıtlar imzalatılarak sınır dışı edilenler var. Geçen hafta 30 tane Afgan mülteci bizimle iletişime geçti. İltica için başvurmalarına izin verilmemiş, polisler onları uçağa bindirip Kâbil’e gönderdiler. Burada benzer bir durum var. Irak en fazla mülteci akını olan yerlerden biri. Yaşananlar kaygı uyandırıcı” ifadelerini kullandı.