Aşk yaşadığı öne sürülen erkeği öldürdü

İzmir'in Torbalı ilçesi’nde kocası cezaevinde olan 25 yaşındaki Hediye G., iddiaya göre, yasak aşk yaşadığı 48 yaşındaki Ferhat Durgut’u zorla ilişkiye girmek istemesi üzerine çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Başka bir iddiaya göre kadının eşi B.G., birlikte yaşadıkları ve ilk eşinden olan öz kızına tacizden bir buçuk yıl önce tutuklanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, olay bugün saat 08.00 sıralarında İzmir'in Torbalı ilçesinin, Özbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Akşam çocukları akrabalarına gönderdiği öğrenilen genç kadın, Durgut’u evinde misafir etti. Hediye G. ve Durgut, gece birlikte alkol aldı. İddiaya göre Durgut, alkolünde etkisiyle Hediye G.’yi cinsel ilişkiye zorlayınca tartışma çıktı. Ardından genç kadın, Durgut’u tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Sonra da komşusunun evine giderek olayı anlattı. Komşunun ihbarıyla olay yerine jandarma kadını gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemenin ardından ise karnından, boğazından ve başından vurulan Durgut’un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Durgut’un bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Jandarmaya götürülen Hediye G.’nin sözlü ifadesinde, Durgut’un zorla ilişkiye girmek istemesi üzerine tartıştıklarını ve vurup öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Hediye G., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.