Aşk gemisine korsan saldırı

Aden Körfezi'ndeki korsanların son hedefi, dünya turu için yola çıkan bir yolcu gemisi oldu. Bin 300 İngiliz turistin içinde bulunduğu 'Balmoral' adlı yolcu gemisi korsanların saldırısına uğradı.



Somalili korsanlar, 43 tonluk büyük gemiye roket atarlarla saldırdı. Gemi personeli de güverteye çıkmaya çalışan korsanlara tabancalarla karşılık verdi.



Bölgedeki NATO'ya ait savaş gemilerini yardıma çağırmak için uzun bir süre işaret fişekleri fırlatıldı.



Ürdün'den Hindistan'a gitmekte olan yolcu gemisi, 2 sürat teknesiyle saldıran korsanlardan zigzag şeklinde manevralar yaparak kurtulmayı başardı.



Korsanlar, personelin tüm çabalarına karşın gemiye çıkmaya çalıştı. Korsanların güverteye çıkmasına ramak kala bölgeye Amerikan donanmasına ait savaş gemileri ulaştı.

Savaş gemisiyle kısa süreli bir çatışmaya giren korsanlar, kaçmak zorunda kaldı.



Gemi personeli ve yolculardan kimsenin yaralanmadığı olay sonrasında 'Balmoral', kendisine koruma sağlayan savaş gemisinin eşliğinde Aden Körfezi'nden çıkmayı başardı.



