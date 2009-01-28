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Dünya

'Aşk gemisi' kibrit kutusu gibi savruldu

Biscay Körfezi’nde büyük bir fırtınaya yakalanan lüks İngiliz yolcu gemisi, dev dalgaların ortasında kibrit kutusu gibi savruldu

28 Ocak 2009 02:00

Tempo24

Fransa ve İspanya açıklarındaki Biscay Körfezi’nde büyük bir fırtınaya yakalanan lüks İngiliz yolcu gemisi, dev dalgaların ortasında kibrit kutusu gibi savruldu.

Balmoral adlı 43 bin 500 tonluk dev geminin yolcuları, 2 gün önce İngiltere’den mavi tur için yola çıktıklarında böyle bir felaketle karşılaşabileceklerini tahmin etmiyorlardı. Açık denizde saatte 96 kilometre hızla esen rüzgara yakalandıklarında ise büyük bir panik yaşandı.



Bin 400 yolcu ve 500 mürettebat taşıyan geminin 15 metrelik dalgaların arasında bata çıka ilerlemeye çalıştığı olayda kimse hayatını kaybetmedi ama 2 İngiliz yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralılar, helikopterle İspanya’nın kuzeybatısındaki bir hastaneye götürdü.

Balmoral gemisi azgın dalgalardan kurtulduktan sonra İspanya’nın La Coruna limanına demir attıktan sonra, 10 günlük seyahati yarıda kesip İngiltere’ye döndü.

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