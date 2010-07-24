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Dünya

'Aşk Geçidi'nde panik 18 can aldı

Almanya'daki müzik festivalinde yaşanan izdihamda 80'den fazla kişi de yaralandı.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Aşk Geçidi" adlı müzik festivalinde, festival  yetkililerinin, binlerce kişinin festival alanına girmesini engellemesi üzerine çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, 80'den fazla kişi de yaralandı.

Almanya'da düzenlenen müzik festivali Aşk Geçidi'nde (Love Parade) çıkan panikte, hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, aralarında ağır yaralılarında bulunduğu 80'den fazla kişi yaralandı. 

Acil durumun ilan edildiği Duisburg'da yetkililer, bu trajediyle ilgili olarak kimsenin bir fikri olmadığını belirtti.

Alman DAPD ajansının haberinde, paniğin, yetkililerin, binlerce kişinin festival alanına girmesini engellemeye çalışması üzerine çıktığı bildirildi.

Olaydan kısa bir süre sonra açıklamada bulunana Duisburg Emniyet Müdürü Ralf Klauck, tekno müzik festivali olan Aşk Geçidi'nin düzenlendiği alana giden tünellerden birinde çıkan panikte 15 kişinin ezilerek öldüğünü söylemişti. Klauck, olayda 40 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. 

İlk olarak 1989 yılından Berlin düzenlenen, ancak 2007 yılında güvenlik ve lojistik anlaşmazıkları nedeniyle ülkenin eski sanayi merkesi Ruhr bölgesinde gerçekleştirilmeye başlanan ve gün aşırı sürecek olan tekno müzik festivaline bu yıl 500 bin ile 1 milyon arasında kişinin katılacağı tahmin ediliyor.


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