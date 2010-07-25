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Dünya

AŞK GEÇİDİ'NDE ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ DUISBURG (A.A)

25 Temmuz 2010 10:23

-AŞK GEÇİDİ'NDE ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ DUISBURG (A.A) - 25.07.2010 - Almanya'da düzenlenen müzik festivali Aşk Geçidi'nde çıkan panikte ölenlerin sayısının, 17'ye yükseldiği bildirildi. Polis yetkilileri, Duisburg kentindeki festivalde çıkan panik konusunda neler olduğunun belirlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şu andaki durumu ise ''tam bir kaos'' olarak tanımladı. Yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı olayla ilgili bazı Alman haber kaynakları, ''paniğin, yetkililerin binlerce kişinin festival alanına girmesini engellemeye çalışması üzerine çıktığını'' ileri sürmüştü.

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