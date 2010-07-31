-AŞK GEÇİDİ'NDE ÖLENLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ BERLİN (A.A) - 31.07.2010 - Almanya'nın Duisburg kentinde bir hafta önce düzenlenen Aşk Geçidi'nde çıkan izdihamda hayatını kaybeden 21 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Duisburg kentindeki Salvator Kilisesi'nde düzenlenen törene, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eşi Bettina Wulff, Başbakan Angela Merkel, Fedral Meclis Başkanı Norbert Lammert, Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft ve diğer parti temsilcileri, olayda yaralananlar ve kurbanların yakınları katıldı. Törenden önce olay yerinden bir mum ve taziye defteri kiliseye getirildi. Duisburg Belediye Başkanı Adolf Sauerland'ın katılmadığı tören sırasında olayda hayatını kaybeden 21 kişi için 21 tane mum yakıldı. Kentin çeşitli kiliselerinde ve Duisburg Stadı'nda kurulan dev ekranlar ile kamuoyunun töreni izlemesi sağlandı. Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı statta da santra yuvarlağına dev bir haç konuldu ve 21 tane mum yakıldı. Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı Nikolaus Schneider yaptığı konuşmada, hayat sevincinin yaşandığı festivalin ortasında ölümün kötü yüzünü gösterdiğini belirtti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletin Başbakanı Hannelore Kraft da konuşmak için kelimeler ve teselli bulmanın zor olduğunu ifade etti. Olayda, Almanya'nın ve dünyanın çeşitli yerlerinden 21 insanın hayatını kaybettiğini belirten Kraft, olayla ilgili çok sayıda soru olduğunu, bu sorulara yanıt bulunması gerektiğini kaydetti. Kraft, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti olarak hızlı ve bürokratik işlemler olmadan ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara yardım edeceklerini sözlerine ekledi. Duisburg kentinde 24 Temmuzda düzenlenen ''Aşk Geçidi'' sırasında çıkan izdihamda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.