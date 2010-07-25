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AŞK GEÇİDİ'NDE ÇIKAN PANİKTE ÖLÜ SAYISI 15 OLDU BERLİN (A.A)

25 Temmuz 2010 00:20

-AŞK GEÇİDİ'NDE ÇIKAN PANİKTE ÖLÜ SAYISI 15 OLDU BERLİN (A.A) - 24.07.2010 - Almanya'da düzenlenen müzik festivali Aşk Geçidi'nde çıkan panikte ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği, olaylarda 10'u ağır 100 kişinın yaralandığı bildirildi.  Duisburg Emniyet Müdürü Ralf Klauck, tekno müzik festivali olan Aşk Geçidi'nin düzenlendiği alana giden tünellerden birinde çıkan panikte insanların ezilerek öldüğünü söyledi. Klauck, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu açıkladı.   Alman DAPD ajansı ve Bild gazetesine göre, panik, yetkililerin, binlerce kişinin festival alanına girmesini engellemeye çalışması üzerine çıktı.

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