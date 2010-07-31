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Dünya

AŞK GEÇİDİ GÖNÜLLÜLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK BERLİN (A.A)

31 Temmuz 2010 20:51

-AŞK GEÇİDİ GÖNÜLLÜLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK  BERLİN (A.A) - 31.07.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Duisburg kentinde bir hafta önce düzenlenen ve faciayla sonuçlanan ''Aşk Geçidi'' sırasında gönüllü olarak yardım eden kişileri ödüllendirecek. Wulff, yarın yayımlanacak ''Bild am Sonntag'' gazetesine yaptığı açıklamada, ''İnsanlara yardım eden ve hayat kurtaran gönüllüleri Berlin'e davet ederek ödüllendireceğim'' dedi. Şu an ortak kederin ön planda olduğunu belirten Wulff, acının biraz daha dayanabilir olması için tüm ulusun, ölenlerin yakınlarının yanında olduğunun gösterildiğini kaydetti.

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