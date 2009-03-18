Aşk fotoğrafı delil oldu

Mesajlaşırken aranıyordu

Özay’ın 9.5 yıl hapsi isteniyor

Ünlü manken Tuğba Özay’ın ayrılmak istediği sevgilisi Akın Büyükoğlu ile Yaşar Öz’ün adamları arasında Akmerkez’de çıkan silahlı çatışmanın ardından başlatılan Rulet Operasyonu davasının İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan dünkü duruşmasında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çete kurmaktan yargılanan Susurluk hükümlüsü Yaşar Öz, ayrınlak istediği sevgilisi Akın Büyükoğlu’nun tehditleri yüzünden kendisinden yardım istediğini belirttiği Tuğba Özay’a ağır suçlamalarda bulundu.Öz, Özay’ın sorununu anlatmak için 8 kez aradığını ve onun telefonlarının hiçbirine çıkmadığını belirterek “Tuğba Özay ile Savaş Arıkdoğan aşk yaşıyorlarmış” dedi. Savaş Arıkdoğan ile Tuğba Özay’ı bir arada gösteren bir fotoğrafı mahkemeye delil olarak sunan Öz, bu ikiliye ait olduğunu iddia ettiği 10 sayfalık telefon yazışmalarını da mahkemeye verdi. Bu belgelerin Tuğba Özay ile Savaş Arıkdoğan arasında yaşanan ilişkinin en somut delili olduğunu belirten Öz, bu ilişkinin çıkara dayalı bir ilişki ya da aşk ilişkisi olabileceğini öne sürdü. Öz, fotoğrafı vermek istemediğini ve sadece bakılması için tuttuğunu da ifade etti. Özay’ın derdini kendisine anlatamadığı için Arıkdoğan’a anlattığını belirten Öz, “Bu haksız yargılama Tuğba Özay’ın paslanmaya yüz tutmuş şöhretini parlatırken bu kadar insanı bir lokma ekmeğe muhtaç etti” dedi.24 Ocak 2008 tarihinde tahliye olan Tuğba Özay’ın 26 Ocak-1 Şubat 2008 arasında yaptığı iddia edilen yazışmalardan biri Özay’ın Arıkdoğan’a “Ağamsın” demesiyle başlıyor ve şöyle devam ediyor: “Benim için göze aldıkların, benim 5.5 aydır yaşadıklarım, çıkışımda hızla gelişen süreç... Ne olduğunu bile anlayamadık. Dileğim asla ama asla o dört duvara girmemen. Fakat girsen de bil ki yüreğim seninle atacak ve seni bekliyor olacağım. Seni seviyorum kaderim. Sevgim sana daha da güç ve sabır versin. Yine söylüyorum inşallah girmezsin!”Yaşar Öz’ün adamlarından olduğu iddia edilen sanık Savaş Arıkdoğan ise ifadesinde bu davada sadece 3 kişi tanıdığını ve tek suçunun, Tuğba Özay olayıyla ilgili Akın Büyükoğlu’na küfür etmek olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Arıkdoğan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine, diğer sanıklarının ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Rulet Operasyonu davasında 51 sanık, çete kurmak, cinayet, yaralama, kumar oynatmak gibi birçok suçtan 145 ile 264.5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tuğba Özay hakkında ise “suç işlemek için kurulan örgüte yardım etmek” ve “tehdide azmettirmek” suçlarından 3.5 ile 9.5 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülen iddianamede, ünlü mankenin cezasının infazından sonra denetimli serbestlik ilkesinin uygulanması talep ediliyor.