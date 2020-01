Aşk Festivali 'barış, sevgi ve hoşgörü çağrısı' ile sona erdi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Aşk Festivali, barış, sevgi ve hoşgörü çağrılarıyla son buldu. 21-22 Ekim tarihleri arasında Dalyan Mahallesi\'nde gerçekleştirilen festivalin son gününde, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç tüm ülke ve dünya için barış, sevgi ve hoşgörü çağrısında bulundu.

Çeşme Belediyesi\'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında gerçekleştirilen 3. Aşk Festivali nedeniyle, havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi, Dalyan Mahallesi\'ne akın etti. Dalyan Mahallesi sahili 2 gün boyunca dans, müzik ve eğlencenin merkezi oldu. Festivalin ikinci gününde, Efedrin Band konserleri, Bluco Entrudo Ritm Grubu gösterileri ve dans gösterileri ile keyifli saatler yaşandı. Festivale katılanlar, Dalyanlıların açtıkları stantlarda sunulan ev lezzetlerinin tadına bakarken, çeşitli hediyelik eşyaları ve el ürünü takıları da festival hatırası olarak satın aldı. Dalyan Mahallesi\'ndeki kafe ve restoranlarda da Aşk Festivali nedeniyle doluluk yaşandı.

Öte yandan, restoranların bulunduğu sokakta balonlarla yapılan kalp şeklindeki taklar da festival ziyaretçilerinin beğenisini kazandı. Ziyaretçiler, renkli sokakta hatıra fotoğrafları çektirerek, Aşk Festivali anılarını ölümsüzleştirdi. Nişan töreni için Dalyan sahiline gelen Erkmen Koç ve Nazmiye Karayel çifti de ilgi odağı oldu. Festival ziyaretçileri, genç çifte mutluluk diledi.

\'AŞK, SEVGİ, HOŞGÖRÜ İLE KUCAKLAŞALIM\'

Festivalin son gününde bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Aşk Festivali\'nin, ilçenin en güzel yerlerinden birisi olan Dalyan Mahallesi\'nde gerçekleştirildiğini belirtip, \"Festivalimiz iki gündür müzik, eğlence, dans ve ritim gösterileriyle dolu dolu geçti. Sokaklarımızın kırmızı kalplerle süslenmesi, aşk temalı stantlar, esnafımızın ve insanların yüzlerindeki mutluluk izleri, havanın da çok güzel olması nedeniyle çok sayıda insanımızın katılımıyla festivalimiz oldukça renkli geçti. Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu hem siyasal hem ekonomik hem de komşularımızla ilişkilerimizden kaynaklanan sıkıntılar, ülkemizin hemen yakınında yaşanan savaş, şiddetin olduğu bir dönemde, biz Çeşme\'den \'Özgürlük, barış, demokrasi, aşk, sevgi, hoşgörü ile kucaklaşalım\' diyerek, bütün ulusumuza, bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Her yerde barış, her yerde sevgi, her yerde aşk, her yerde omuz omuza, kol kola olmayı diliyoruz. Biz Çeşme\'de bunu yaratıyoruz. Her zaman söylediğim gibi güneş doğudan doğar ama biz güneşin ışığının ve aydınlığının batıdan ülkemize yayılmasını diliyoruz\" dedi.

\'İNSANLARI ÖFKEYLE, NEFRETLE BÜYÜTMENİN SONU YOK\'

Aşk Festivali nedeniyle CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ile birlikte Dalyan\'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da her yere sevgi, iyilik, vicdan yerleştirmek arzusu ile çalıştıklarını vurguladı. Altıok, yaptığı açıklamada AK Parti\'yi eleştirip, \"15 yıllık blok iktidarı boyunca eğitimin içini boşaltarak, yoz, sevgisiz, kültürsüz, birikimsiz bir toplum yaratan bir iktidarın elindeyiz. Bu yozluk, bu eğitimsizlik, kin ve nefret üzerine kurulu, hedef gösterme, ayrıştırma üzerinden körüklenen toplum, bugün ne yazık ki, kardeşin kardeşe düşman olduğu ve kefen giyerek biat eden gençlerin yetiştiği bir ülkeye dönüştü. Oysa biz laik, demokratik, bilimsel eğitime dayalı, üreten, ürettiği ile katkı sunan, gelişen, çağdaş bir ülkenin insanları olarak yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Kinden ve nefretten beslenen Ortadoğu\'nun ne halde olduğu aşikardır. Dolayısıyla, insanları öfkeyle, nefretle büyütmenin, gençleri bilgisiz ve sadece emir kulu olarak yetiştirmenin sonunun olmadığını görüyoruz. Dış politikasızlık sonucunda, zaten ekonomik krizin içinde, işsizliğin, yoksulluğun, yoksunluğun tavan yaptığı bir dönemdeyiz\" diye konuştu.

\'BARIŞ İÇİNDE BİR TOPLUM ÖZLEMİNDEYİZ\'

Altıok, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

\"En fazla tutuklu gazetecisi olan, hapishaneleri kalabalık rekoru kıran, hapishanelerde ağır işkence iddiaları olan, insanları sivil silahlanmaya teşvik edilip, birbirlerinin canına kıydığı bir toplum halindeyiz. Bir an önce aydınlık Cumhuriyet yönetiminde, yeniden parlamenter sistemin bir araya toparlandığı bir süreçte olmak için mücadelemiz devam edecek. Biz her yere sevgi, iyilik, vicdan yerleştirmek, eşit, üreten ve ürettiğini eşitçe paylaşan, sağlıklı bir toplum arzusu ile çalışıyoruz. İnsan hakları ihlallerinin tavan yaptığı bir dönemdeyiz. İnsan hakları anıtının bile kelepçeli olduğu bir zamandayız. Biz insan hakları eksenli, insan haklarının korunduğu, üreten, eşit paylaşan, barış içerisinde bir toplum özlemiyle çalışmalarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Özgürlük ve eşitlik için emek veriyoruz. Sosyal devlet, sosyal adalet diyoruz.\"

3. Aşk Festivali, çok sayıda kişinin izlediği \'Her Aşk Biraz Komiktir\' adlı romantik komedi tiyatro oyunuyla sona erdi.



FOTOĞRAFLI