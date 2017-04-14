Aşk Çeşmesi'ne geçen yıl 1,4 milyon Euro atıldı

İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden tarihi Trevi Çeşmesi’ne geçen yıl 1 milyon 400 bin Euro tutarında bozuk para atıldığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, birçok aşk filmine konu olduğu için Türkçede “Aşk Çeşmesi” olarak da anılan Trevi, “dünyanın en ünlü çeşmesi” unvanının hakkını veriyor.

Şehri her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulma ya da bu şehre tekrar geri dönebilme gibi dileklerle bu tarihi yapının havuzuna bozuk para atma ritüelini de yerine getirmeden buradan ayrılmıyor.

İtalyan basınında “Trevi Çeşmesi hazinesi” başlığıyla yer alan haberlere göre, her gece çeşmeden çıkartılan bozuk paraların toplamı geçen yıl 1 milyon 400 milyon Euro’yu buldu.

Bu rakamın, 2013 yılındakinden 100 bin Euro daha fazla olduğu kaydedildi. Çeşme, 17 aylık restorasyonun ardından Kasım 2015’te tekrar açılmıştı.

"4 müzeden daha fazla kazandırıyor"

Bu haliyle bir açık hava eseri olan Trevi Çeşmesi’nin, Roma’daki Altemps Sarayı, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi ve Massimo Sarayı müzelerinin kazancının toplamından (1,1 milyon Euro) daha fazla kazandırdığı bildirildi.

Turistiler çeşmeye para atma geleneğini sadece Euro ile değil, aralarında Dolar ve Yen’in de bulunduğu çeşitli para birimleriyle de gerçekleştirdi.

Çeşmeden toplanan paralar,

yardıma muhtaçlara ulaştırılıyor

Öte yandan, Trevi Çeşmesi’nden toplanan paralar, bir Katolik yardım kuruluşu olan Caritas vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyor.







Caritas, bu gelirin yüzde 27’sini, İtalya’nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketi L’Emporio della Soliderieta’ya, yüzde 32’sini sosyal hizmetlere, yüzde 8’ini aşevlerine, yüzde 31’ini ise evsizlere barınma imk ânı sağlanan merkezlere aktarıyor.