-AŞK BAĞIMLILIK YAPIYOR ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - ABD'de yapılan bir araştırma, aşkın da uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını ortaya koydu. Stony Brook Üniversitesinden bir grup bilim adamı, sevdiği kişiyi kaybedenlerle madde bağımlılarının beyninin aynı bölgelerinin faaliyete geçtiğini ve bu süreci atlatmanın kokain bağımlılığından kurtulmak kadar zor olduğunu belirtti. Aşk acısı çeken bir gruba ayrıldıkları partnerlerinin fotoğraflarını gösteren ve manyetik cihazlarla bu kişilerin beyin faaliyetlerini gözlemleyen bilim adamları, araştırmanın sonuçlarının, aşkın bir tür bağımlılık olduğunu gösterdiğini söyledi. Araştırmanın, aşk acısının ardından neden tüm kültürlerde saplantı, cinayet, intihar ve depresyon gibi durumların ortaya çıktığına da açıklık getirdiğini belirten bilim adamları, bu duyguyla savaşanlara iyi bir haber vermeyi de ihmal etmedi. Yaptıkları testlerde, beynin fotoğraf karşısında verdiği tepkinin zaman geçtikçe hafiflediğini gözlemleyen araştırmacılar, zamanın her şeyin ilacı olduğunu bir kez daha teyit etti.