Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklarla ilgili yeni karar

Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C'nin tahliyesinin ardından duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi. Mahkeme heyeti, inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.