Asistan Doktora, 'Erdoğan'a eleştiri' soruşturması açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde görevli Asistan Dr. Çağdaş Balcı hakkında, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği iddiasıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından soruşturma açıldı. Çanakkale Tabipler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türk Tabipler Birliği, soruşturmaya tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği ve Çanakkale Tabipler Odası tarafından geçen 25 Nisan'da 'Hekimler ve Barış' konulu uluslararası konferans düzenlendi. Yeni Zelanda Tabipler Birliği Başkanı, Dünya Tabipler Birliği Başkanı, Avustralya Tabipler Birliği Başkanı ve Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın konuşmacı olduğu ÇOMÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'ndaki toplantıya dinleyici olarak katılan ve söz alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Asistan Dr. Çağdaş Balcı hakkında, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ı eleştirdiği ve hakaret ettiği iddiasıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 'siyasi ve ideolojik propaganda' yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Tepki gösterdiler

Çanakkale Tabip Odası, soruşturmaya bugün düzenlediği eylemle tepki gösterdi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi önünde başlayan eyleme Sağlık Emekçileri Sendikası ve Türk Tabipler Birliği de destek verdi. Yaklaşık 70 kişilik grup, slogan ve alkışlı protesto ile ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'na yürüdü. Burada Çanakkale Tabipler Odası adına açıklama yapan Dr. İlhan Pirinççiler, Dr. Çağdaş Balcı'nın yalnız olmadığını belirterek, "Bugün burada hekimler, asistanlar, ÇOMÜ öğrencileri, idari personeli, akademisyenleri, kitle örgütü üyeleri ile Nöroloji Servisi'nde tedavi olmuş hastalar ve Çanakkale halkının temsilcileri olarak bulunuyoruz. Dr. Çağdaş Balcı'ya yapılan bu hareket suçtur. Bu suçun faili bellidir ve buradadır. Bu yüzden bir bilim kurumunun önünde hem de hekim yetiştiren bir bilim kurumunun önünde ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin kapısında bu açıklamayı yapıyoruz. Herkes anlasın diye bir kez daha tekrar ediyoruz. Dr. Çağdaş Balcı'ya karşı başlatılan haksız, hukuksuz bir soruşturmanın suç ortağı olmadığımızı haykırmak için buradayız. Çağdaş Balcı'ya karşı tamamen art niyetle başlatılan bu soruşturma en ufak ifadeyle mobingtir. Mobingin kelime anlamı, herkes tarafından bilindiği gibi bezdirmedir. Dr. Çağdaş Balcı'ya karşı bu soruşturma ile başlanan psikoloji şiddet, baskı, taciz, kuşatma ve sıkıntı vermektir. Arkadaşımız, doktorumuz, akranımız Dr. Çağdaş Balcı'ya, bir akademisyene karşı işlenen suçun ve soruşturmanın geri çekilmesini istiyoruz" dedi.

'Akademinin gecekondularıyız'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çanakkale Basın Sözcüsü ve ÇOMÜ Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Çağdaş Balcı, düzenleyicisi ve katılımcısı olduğu konferansta barışın nasıl temin edilebileceği konusunda fikirlerini dile getirdiğini belirtip, "Barışı, tarih boyunca her zaman ezilenlerin getirmiştir. Tarihin az bir kısmını kapsıyor olsa da barışı tesis edenlerin her zaman ezilenler olduğunu belirtim. AKP hükümetinin bu konuda engelleyici bir tutum takındığını söyledim. Türkiye'de de önümüzdeki hedefin Türkler'in, Kürtler'in, Ermeniler'in, halkların kardeşliği içerisinde barışı tesis etmek olduğunu söyledim. Fakat maalesef akademi, ortamı müthiş politize olmuş ve AKP devletinin Tayyip Erdoğan devletinin hakimiyeti altına girmiş durumda. Akademinin içinde bir saraylı ekip var. Asistanlar olarak, emekçiler olarak, hastane çalışanları olarak biz, 'Akademinin gecekondulularıyız' diyebiliriz. 'AKP devleti onlara bir koltuk verdi' diye söz hakkı kendilerinde sanıyorlar. Fakat söz hakkı her zaman emekçilerdedir, ezilenlerdedir. Her zaman akademinin de gecekondulularındandır' diyebiliriz. Siyasi ideoloji, propaganda yapıldığı söyleniyor" diye konuştu. Grup eylemin ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Dereköy, ÇOMÜ Araştırma Hastanesi'nde görevli Asistan Dr. Çağdaş Balcı hakkında soruşturma başlatıldığını doğrulayıp, konuyla ilgili detaylı açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi.