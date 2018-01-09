Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da oturan Mehmet Aydın (60) halı ve kilim tamirciliği yaparak, asırlık halılara yeniden hayat veriyor.

Ankara\'nın Çankaya ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Aydın, babası Mustafa Aydın tarafından 12 yaşında meslek sahibi olması amacıyla bir halı tamircisinin yanında çalıştırılmaya başlandı. 1 süre sonra Tunalı Hilmi Caddesi Ertuğ Pasajı\'nda işyerini kuran Mehmet Aydın, burada kaybolmaya yüz tutumuş mesleğini sürdürüyor. Asırlık halılara yeniden hayat veren Aydın, el dokumacılığın yeniden hayat bulmasını istedi. Ankara\'da yarım yaklaşık asırdır halı ve kilim tamirciliği yaparak hayatını kazanmaya çalıştığını söyleyen Aydın, aynı zamanda eski halı ve kilim alıp sattığını belirtti. Dokuma kültürünün bir sanat dalı olduğunu belirten Aydın, şöyle dedi:

\"Halıdan anlamak için ilmek ilmek dokuyup, tozunu yutmak, renk ve desenlerini şiir gibi okumak gerekir. Bu topraklar üzerinde çok sayıda medeniyetler yaşamış, her medeniyetin bir dokuma kültürü var. Bu kültürleri ortaya çıkarmak için halının mistik havasını, kokusunu renk kültürünü ve desenlerini bilmek gerekir. Bazı medeniyetler medeniyetlerini kayalar üzerine motifler kazımış, bazıları da halılar üzerine işlemiş. Kayalar üzerine kazınmış motifler ne kadar değerli ve müzelerde sergiliyorsak, halılar üzerine işlenmiş motiflerde o kadar değerlidir.\"

\'BU TÜR HALILARDA AŞK, SEVGİ VAR\'

Halı dokumada işçilik ve kullanılan malzemenin çok önemli olduğunu belirten Aydın, tezgahlarda dokunan halı ipinin kök boyası ile boyanması, yün olması, yapılan desenlerin halının değerini artırdığını vurgularken şöyle dedi:

\"Öyle halılar var ki, gelinlik kızlarımızın aşkını anlatır. Aşkını sevdiğine anlatamayan genç kızlar dokudukları halıların üzerine motiflerle, desenlerle anlatırlarmış. Dokudukları halıları çeyiz sandıklarına kaldırıp evlendiklerinde yere sererek sürekli aşkını sevdiğinin gözleri önünde sergilermiş. Bu eserler nadide eserlerdir. Bu tür halılarda aşk var, sevgi var, hasretlik duyguları vardır. Bunları ancak halı dokuyanlar okuyabilir. Öyle halılar var ki bir parça da kalsa servet değerindedir. Bu serveti ancak halı dokuyanlar ve tamir edenler bilebilir. Bu nedenle yok olmaya yüz tutmuş halı ve kilim tamirciliği mesleğinin yeniden hayat bulması. Kaybolan değerlerimizin yeniden hayat bulması için atölyem de ücretsiz halı ve kilim kursları vermekteyim. İlgi de oldukça fazla. İlgili kurum ve kuruluşlar halı ve kilim kursları açarlarsa be gönüllü olarak kurs vermekten onur duyarım. Kaybolan değerlerimiz de yeniden hayat bulması da beni çok mutlu eder.\"

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