Asırlık çınar otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde asırlık bir çınar ağacının büyük bir dalı gövdesinden ayrılırak devrildi. Evlere zarar vererek otomobilin üzerine düşen dal, otomobildeki 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi’nde bulunan tarihi çınar ağacının devasa büyüklükteki dalı, gövdeden ayrılarak büyük bir gürültü ile devrildi. Devrilan dal, 34 LN 7625 plakalı otomobile, ağacın karşısında bulunan 5 katlı binadaki 6 daireye, bir telekomünikasyon trafosuna ve 3 işyerine hasar verdi. Bir şirkete ait olduğu öğrenilen aracın sürücüsü 30 yaşındaki Ufuk Karalak ve yanında bulunan Aykut Dinç yaralandı. Ufuk Karalak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Aykut Dinç ayakta tedavi edildi.

Mahalle sakinleri tarihi ağacın daha önce kesildiği için yükünün devrilen tarafa bindiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı