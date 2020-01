'Aşırılık yanlılarına fazla hoşgörü gösterildi'

İngiltere Başbakanı Theresa May Londra'daki terör saldırılarının ardından düzenlenen güvenlik toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Manchester ve Londra saldırılarının birbiriyle bağlantılı olmadığını belirten May "Ancak karşılaştığımız tehditte yeni bir trend deneyimi içinde olduğumuzu düşünüyoruz” dedi. Başbakan May "Artık yeter demenin zamanı geldi” diyen İngiltere Başbakanı "Eğer konu aşırıcılık ve terörizmle uğraşmaksa bazı şeylerin değişmesi gerek” dedi. May "Her şeyin olduğu gibi devam edebilirmiş gibi yapamayız ve yapmamak zorundayız” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı May'in terörle mücadele konusunda verdiği mesajlarda dört nokta öne çıktı. İlk olarak "İslamcı aşırıcılığın şeytani ideolojisinin” alt edilmesi gerektiğini vurgulayan May bu ideolojinin barış ve demokrasi gibi Batılı değerlerin İslamla bağdaşmaz olduğunu ileri sürdüğünü ifade etti.

İkinci olarak internetteki aşırılık yanlılarına meydan verilmemesi gerektiğini vurgulayan May sanal dünyanın daha iyi bir biçimde izlenmesi ve düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Teröristlerin iletişim yollarının kesilmesi gerektiğine dikkat çeken May bunun için uluslararası anlaşmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Üçüncü olarak Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı askeri müdahaleye değinen May Büyük Britanya'nın burada yeni bir yaklaşım tarzı benimsemesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de "aşırılık yanlılarına fazla hoşgörü gösterildiğini” belirten May "Aşırıcılığı kamusal hizmetten ve toplumdan defetmek için çok daha güçlü bir biçimde çalışmalıyız” diye konuştu.

Son olarak Büyük Britanya'nın terörle mücadele stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, polis ve güvenlik güçlerinin radikal İslamcılara karşı her türlü araca sahip olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May 8 Haziran'da yapılması planlanan parlamento seçimlerinin planlandığı gibi yapılacağını söyledi. May seçim kampanyalarının pazartesi günü tekrar başlayacağını kaydetti.

Londra'da 7 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili olarak 12 kişi gözaltına alındı. Polis öldürülen 3 saldırganın adreslerine operasyon düzenlediği belirtiliyor.

