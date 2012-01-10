-Aşırı yağış, 3 ilde 433 çiftçiyi zarara uğrattı ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 7-8 Ocak tarihlerinde Antalya, Mersin ve Muğla illerinde yaşanan sel, su baskını, fırtına ve hortum afetinden 8 ilçede 433 çiftçinin etkilendiğini, 702,4 dekar kapalı, 6 bin 392 dekar da açık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 7-8 Ocak tarihlerinde Antalya, Muğla ve Mersin İllerinde yaşanan sel, su baskını, fırtına ve hortum afeti sonrasında Bakanlıkça yapılan ön hasar tespit çalışmalarının sonuçlandığını ifade etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Antalya ilinde, 5 ilçede (Demre, Aksu, Muratpaşa, Kumluca, Kepez), 20 köyde 155 çiftçi etkilenmiş ( 63 çiftçi sel ve su baskını, 92 çiftçi fırtına ve hortumdan) olup 342 da açık arazi ve 597,9 da kapalı alan zarar görmüştür. Yaklaşık olarak zararın 2 milyon 580 bin TL olduğu hesaplanmaktadır. Muğla İlinde; 2 ilçede (Köyceğiz, Ula) 275 çiftçi etkilenmiş, 80 da kapalı alan ve 6.050 da açık alan ayrıca 9.000 arı kovanı zarar görmüştür. Mersin İlinde; 1 ilçede (Anamur) 3 çiftçi etkilenmiş olup 24,5 da sera zarar görmüştür. Yaklaşık olarak zararın 450 bin TL olduğu hesaplanmaktadır. Toplam 3 ilde 8 ilçede 433 çiftçi etkilenmiş, 702,4 da kapalı alan, 6.392 da açık alan ve 9.000 arı kovanı zarar görmüştür.'' Açıklamada, afet nedeniyle seralarda ve açık alanlarda meydana gelen zararlar 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında karşılanacağı belirtildi.