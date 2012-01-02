-Aşırı sürate bin avro ceza ZAGREB (A.A) - 02.01.2011 - Hırvatistan'da otobanda saatte 246 kilometre hız yapan aracın kadın sürücüsüne bin avro ceza kesildi. Hırvatistan'ın resmi haber ajansı Hina'nın verdiği haberde, polis ekipleri Nova Gradişka kenti yakınındaki otobanda ''Porsche'' marka otomobiliyle aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Hız limitinin saatte 130 kilometre olduğu otobanda 246 kilometre hızla giden İsviçre plakalı aracın Makedonya vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın sürücüye bin avro ceza kesildi. Polis ekiplerinin, ayrıca sürücüye Hırvatistan'da bir yıl boyunca araç kullanmama cezası verdiği belirtildi.