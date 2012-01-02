T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aşırı sürate bin avro ceza ZAGREB (A.A)

02 Ocak 2012 19:45

-Aşırı sürate bin avro ceza ZAGREB (A.A) - 02.01.2011 - Hırvatistan'da otobanda saatte 246 kilometre hız yapan aracın kadın sürücüsüne bin avro ceza kesildi. Hırvatistan'ın resmi haber ajansı Hina'nın verdiği haberde, polis ekipleri Nova Gradişka kenti yakınındaki otobanda ''Porsche'' marka otomobiliyle aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Hız limitinin saatte 130 kilometre olduğu otobanda 246 kilometre hızla giden İsviçre plakalı aracın Makedonya vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın sürücüye bin avro ceza kesildi. Polis ekiplerinin, ayrıca sürücüye Hırvatistan'da bir yıl boyunca araç kullanmama cezası verdiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24