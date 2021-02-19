Aşırı soğukların yaşandığı Texas'ta insanlar içme suyu bulmakta zorlanıyor

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Yaşadığı kış fırtınası sırasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok altına düştüğü ABD'nin Texas eyaletinde birçok insan içme suyu bulmakta zorlanıyor.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı eyalette soğuk hava nedeniyle borular patladı ve arıtma tesislerine aşırı yüklenme oldu. Bu gelişmelerin ardından çeşitli bölgelerde sular kesildi ve depolanan sular kirlendi.

Texas yönetimi, 7 milyon kişiye, yani eyalet nüfusunun neredeyse 4'te 1'ine musluk suyunu içmeden önce kaynatmalarını söyledi.

Eyalette aynı zamanda şebekelere gelen zarar nedeniyle birçok hanede günlerdir elektrik yok. Yaklaşık 13 milyon Texaslıya su ulaşmadığı belirtildi. Austin ve Houston gibi büyük şehirlerdeki hastaneler de su sıkıntısı yaşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslıların damacanalara su doldurmak için resmi parklarda sıraya girip hortumları kullandığı görüldü.

Texas çevre kalitesi komitesi direktörü Toby Baker, boruların donmasıyla su basıncının düştüğünü ve birçok vatandaşın donmayı önlemek için musluklarını damlar halde açık bıraktığını söyledi.