Aşırı soğuklar Avrupa’da 47 can aldı

Avrupa'da aşırı soğuklar ve yoğun kar yüzünden 47 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin 35’i Macaristan’da gerçekleşti.



Aşırı kar ve soğuk nedeniyle Avrupa’da 47 kişi hayatını kaybetti. Macaristan'da hayatı

etkileyen dondurucu soğuklar, bir hafta içinde 35 kişinin donarak yaşamını yitirmesine yol açtı.



Peneszleki kasabasında 61 yaşındaki bir adam ile Gyöngyös kentinde 82 yaşındaki bir kadın, bugün evlerinde ölü bulundu.Yapılan açıklamada, sonbahardan bu yana donarak ölenlerin sayısının ülke genelinde 80'i aştığı bildirildi.



Donarak ölenlerin sayısının artması üzerine hükümetten kriz masası oluşturulmasını isteyen Ombudsman Mate Szabo, Macaristan Afet Kurumunun, ülke genelinde belediyelerle işbirliği yaparak evsiz vatandaşların ve evlerinde tek başına yaşayan yaşlıların tehlikeye karşı korunması için bir an önce harekete geçmesini istedi.



Polonya'da ise eksi 25 dereceye varan soğuk hava sebebiyle en az 10 kişinin donarak öldüğü, İtalya'nın Milano kentinde ise bir işadamının evinin balkonunda üzeri kar dolu gölgeliğin başına düşmesi sonucu, Roma yakınlarında bir kişinin ise evinde donarak hayatını kaybettiği bildirildi.



Aşırı soğukların Avrupa genelinde ulaşımı da etkilediği, birçok uçak ve tren seferinin iptal edildiği kaydedildi.