-AŞIRI SICAKTAN MAÇLAR ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Adıyaman'daki aşırı sıcaklar, Judo Süper Lig müsabakalarının yerinin değiştirilmesine neden oldu. Judo Federasyonu'nun 2010 faaliyet programında yer alan ve daha önce Adıyaman'da yapılaması kararlaştırılan Süper Lig maçlarının ilk etabı Ankara'da yapılacak. Müsabakaların daha önce 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Adıyaman'da yapılacağı duyurulmuştu. Judo Süper Lig müsabakalarının, alınan yeni bir kararla aynı tarihlerde, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacağı açıklandı. Müsabakalar erkekler ve bayanlarda 5'er sıklette yapılacak. Bayanlar 52, 57, 63, 70 ve artı 70 kilo, erkekler de 66, 73, 81, 90, ve artı 90 kiloda mücadele edecek. -BAŞKAN UYSAL- Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, yer değişikliğinin Adıyaman'daki ''yaman'' sıcaklardan kaynaklandığını söyledi. Uysal, bir süre önce İstanbul'daki uluslararası organizasyonda sıcak havanın misafirleri de kendilerini bunalttığını anlatarak, ''Adıyaman İl Müdürü ile görüştüm. Havanın yaklaşık 45 derece olduğunu söyledi. Bizler de hem kulüplerden gelen istek, hem de aşırı sıcaklar üzerine Süper Lig'in Ankara'da yapılmasını kararlaştırdık. Adı gibi sıcağı da 'yaman' olan Adıyaman'dan organizasyonu Ankara'ya almak zorunda kaldık'' dedi.