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Aşırı sıcaklar Van kedilerini de etkiledi

Oktay ENSARİ/VAN, (DHA)- BİRBİRİNDEN farklı renkli gözleri ve bembeyaz tüyleriyle, Van’ın dünya çapındaki ünlü kedileri, eylül ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan etkilendi

21 Eylül 2017 12:34

Oktay ENSARİ/VAN, (DHA)- BİRBİRİNDEN farklı renkli gözleri ve bembeyaz tüyleriyle, Van’ın dünya çapındaki ünlü kedileri, eylül ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan etkilendi.
Van’ın ünlü kahvaltıcılarından \'Bak hele bak\' lakaplı Yusuf Konak, kentte Eylül ayında ilk kez böylesi sıcak günler görüldüğünü söyledi. Konak, \"Yıllardır Eylül ayında Van’da  böylesi sıcak görmedik. İnsanlar da kediler de sıcaktan bu yıl ilk kez böylesine etkilendi. Eylül ayında 30 dereceye varan sıcaklığa bir de bizim deniz dediğimiz Van Gölü\'nün nemi eklendi\" dedi.
Yusuf Konak, Van Kalesi yakınlarındaki bir hediyelik eşya mağazasının hemen yanı başındaki özel Kedievi’deki birbirinden sevimli  özel kediler için zaman zaman soğutma cihazları çalıştırıldı. Van’ın simgesi haline gelen farklı gözleriyle, soyu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından koruma altına alınan Van kedileri, kente gelen tatilci ve turistlerin yanlarından ayrılmak istemedikleri yerlerden biri oluyor.

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