-AŞIRI SICAKLAR BUĞDAYI VURDU BURSA (A.A) - 31.08.2010 - Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) raporuna göre, temmuz ve ağustos aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle dünya buğday üretim tahmini 2 ay öncesinin 20 milyon ton altına indi. Uluslararası Hububat Konseyi'nin dünya buğday üretim ve tüketim tahminine ilişkin hazırlanan rapordan alınan bilgiye göre, Temmuz 2010-Haziran 2011 dönemi dünya buğday üretimi, geçen yılın 33 milyon ton altında 644 milyon düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen ayın raporunda üretim tahminini 651 milyon ton, haziran ayı raporundaki beklentisini ise 664 milyon ton olarak açıklayan IGC'nin son raporundaki 20 milyon tonluk azalma, olumsuz hava koşullarına bağlanıyor. Konsey, olumsuz hava koşullarının Avrupa Birliği (AB), Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde verim beklentilerini etkilemeye devam ederek, dünya buğday üretimi öngörüsünü azalttığını belirtiyor. Bununla birlikte, üretimin bu düzeyde gerçekleşmesi durumunda bile üçüncü en yüksek verim olabileceğine de dikkati çekiyor. Dünya buğday tüketiminin ise geçen yılın 9 milyon ton üzerinde 657 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Konsey, son fiyatların Asya ve AB'nin bazı bölgelerinde buğdayın yemlik kullanım öngörüsünü azalttığını belirtiyor. -ARTIŞ TİCARETİ AZALTACAK- IGC'ye göre, geçen sezon yaklaşık 127 milyon ton düzeyinde olduğu belirtilen dünya buğday ticaretinin, Temmuz 2010-Haziran 2011 döneminde, 117 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Bu tahmin, Temmuz ayı beklentisinin de 3,4 milyon ton altında... Konsey, küresel buğday ticareti öngörüsünün geçen aya kıyasla azaltılmasının nedenini dünya buğday fiyatlarındaki kademeli artışlara bağlıyor. Dünya buğday stoklarının ise üretim tahminindeki 20 milyon tonluk azalmanın da etkisiyle geçen yılın 13 milyon ton, Temmuz ayı öngörüsünün 8 milyon ton altında, 184 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekleniyor.