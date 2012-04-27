Aşırı seks düşkünlüğünün belirtileri bunlar olabilir mi?

Metin Münir

(Milliyet, 27 Nisan 2012)



Eğer seks manyağı iseniz yakında hasta sayılabilirsiniz. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin hazırlamakta olduğu Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nın (kısa adıyla DSM) elden geçirilmiş yeni sayısı gelecek yıl yayımlanacak.

Yeni baskıda, diğerlerinde olmayan bazı insanlık halleri hastalık olarak görülecek.

Aşırı seks düşkünlüğü veya DSM editörlerinin verdiği adla Hiperseksüel Bozukluk, büyük bir olasılıkla bunlardan biri olacak.

Eğer:

(1) En az altı ay, alışılmadık yoğunlukta cinsel arzu duymuşsanız veya,

(2) Stres veya can sıkıntısına tepki olarak seks yapmaya haddinden fazla zaman harcamışsanız ve bunu,

(3) Sosyal hayatınıza ve işinize müdahale etmesine rağmen ve,

(4) Kendinize ve başkalarına verebileceği fiziki veya duygusal zararı önemsemeden yapmışsanız sizde Hiperseksüel Bozukluk olabilir.

Eğer, tabii, bu kitabı hazırlayanların (1) Normal insanlık hallerini hastalık gibi gösterip, kendilerine iş çıkarmaya alışılmadık yoğunlukta düşkün olduklarını unutup, (2) Ciddiye alırsanız. Ki almamanızı önerim.

Sizi bilmem, çocuklar, ama (söylemesi ayıp olmasın) ben en az altmış yıldır alışılmadık yoğunlukta cinsel arzu duymaktayım. Herkesin de böyle olduğunu sanıyorum.

Ne cinsel arzunun alışıldık veya alışılmadık olduğunu ölçen bir alet var, bana kalırsa. Ne “Alışılmadık yoğunlukta cinsel arzu.” Kime ve neye göre alışılmadık?

Stres veya can sıkıntısına tepki olarak “seks yapmaya haddinden fazla zaman harcama” olayına gelince ... Keşke, diyorum, keşke.

Sosyal hayatıma ve işime müdahale ediyorsa, o benim sorumun. Kendime ve başkalarına verebileceğim fiziki veya duygusal zarar da beni ve karşımdaki kişiyi ilgilendirir.

Bu arada, “fiziki zarar,” ne olabilir? Yataktan düşüp boynumu kırmak? Morarma? Derin ısırık? Aşınma? Nee?Benim bildiğim kadarıyla, çocuk ve yaşlılar dışında (ki bundan 100 yaş ve üzerini kastediyorum) herkes aşırı seks düşkünüdür. Sadece bunu (1) Gizleyenler ve (2) Gizlemeyenler var.

Bir an Hiperseksüel Bozukluğun gerçekten bir hastalık olduğunu kabul edelim. Tedavisi nedir? Bu “bozukluk” nereden kaynaklanıyor da orası düzeltilecek? Ve ne kullanılarak? Bekaret kemeri? Boyuna asılan “Ben bir seks manyağıyım, benden uzak durun” yaftası? İlaç?

Bu soruların cevabı yok. Psikiyatri cevapların değil soruların tıp koludur.

Son olarak, aseksüel olanlar veya seksten kaçanlar kurtulduk sanmasın.

Bunlar da Abseksüel Bozukluk diye bir hastalık torbasına tıkılmaya hazırlansın. Kim bunlar? Cinsellikten uzaklaşarak cinsellik bulanlar veya ahlaki olarak cinselliğe karşı imiş gibi davrananlar. Örneğin seks konusunda şikâyet edenler ve porno yasaklayıcıları.

Normalin ne olduğu belirsiz veya keyfi olduğunda herkesi anormal saymak kolaydır.

Bakalım daha neyimiz anormal olacak.