Aşırı sağın yalanlarına inat: Irkçı zorbalığa maruz kalan Suriyeli genç için 130 bin pound toplandı

Londra

Britanya’nın West Yorkshire bölgesinde, okuduğu lisenin zorba bir öğrencisi tarafından boğazı sıkılarak ve yüzüne su boşaltılarak saldırıya uğrayan Suriyeli sığınmacı Jamal için ülkede kapsamlı bir yardım kampanyası başladı.

Toplum, 15 yaşındaki sığınmacı ve ailesi için birkaç gün içinde 130 bin poundu aşan miktarda para topladı. Soyadı gizli tutulan aile, bu parayla "Britanya’nın farklı bir noktasında hayata yeniden başlayacaklarını" beyan etti.

Sosyal paylaşım sitelerinde viral olan zorbalık görüntülerine tepki olarak yerel bir Pakistanlı Dayanışma Grubu, Jamal’ın okulunun önünde protesto düzenledi. Sığınmacı genç de eyleme kısa bir süreliğine katılarak ‘kendisini desteklemeye gelen herkese minnettar olduğunu’ ifade etti.

‘Sistem, Jamal ve ailesini yüzüstü bıraktı’

Dört protestocu, eylemin ardından okul yönetimiyle görüştü. Eylemi düzenleyenlerin başını çeken 41 yaşındaki Mirban Aslam, "Sistemin Jamal ve ailesini yüzüstü bıraktığını" dile getirdi ve ‘’Bu aile kim bilir başka ne acılar çekti? Jamallar gibi kim bilir kaç aile, Britanya’da acı çekiyor’’ diye sordu.

2010 yılında ailesiyle beraber Suriye’yi terk eden Jamal, daha önce de Britanya’da ırkçı ve zorba tutumlarla karşı karşıya geldiğini söylemişti. Yaşanan son olayın ardından ise ‘uykularının kaçtığını’ ve ‘okula gitme isteğinin kalmadığını’ söyleyen gence nasıl saldırdığı kayıtlarda açıkça görülen zorba hakkında bölge polisinin harekete geçmesi günler sürdü.

Aşırı sağcıdan masallar

Irkçı ve aşırı-sağ söylemiyle İngiltere’de tanınan siyasi aktivist Tommy Robinson ise zorba gencin yanında durduğunu yaptığı bir Facebook güncellemesiyle ilan etti ve Jamal’ı, okulunda iki kızı taciz etmekle suçladı.

‘Mahkemeye hakaret’ suçundan hapis yattığı bilinen Robinson’un suçlamalarının hiçbir dayanağı yoktu. Yine Facebook’ta yayınladığı bir mesajlaşmanın ekran görüntüsünde bir kadın, kızının Jamal tarafından saldırıya uğradığını söylüyordu. Robinson da paylaşımına ‘’İşte size gerçek ama Müslüman çeteler bunun üzerini örtüyor’’ notunu düştü.

Birkaç saat sonra yaptığı bir diğer paylaşımda da Robinson, Jamal’ın bir başka kıza hokey sopasıyla saldırdığını öne sürüyor ve ‘’Hikâyenin her zaman iki tarafı var. (…) Okuldan onlarca kişi benimle irtibata geçti; hepsi korkuyordu’’ diyordu.

Aşırı sağın yalanlarına karşı…

Aşırı sağın liderleri arasında görülen Robinson’un yalan söylediği çok geçmeden ortaya çıktı. Robinson’un yaptığı paylaşıma göre Jamal tarafından saldırıya uğrayan kızın annesi, siyasi aktivistin sayfasına ‘iddia ettiklerinin hiçbirinin gerçek olmadığını’ yazdı ve bunun üzerine Robinson, Facebook sayfasını kapattı.

Bölge polisi de Jamal’ın hiçbir suçlamayla karşı karşıya olmadığını ilan etti. Sosyal medyada öfkeye sebep olan aşırı sağcıya binlerce mesaj yağdı; kimileri Robinson’un ‘nefret ve ırkçılığı yaymak dışında hiçbir işlevinin olmadığını’ söyledi.

İşçi Partisi’nin yetkin isimlerinden John McDonell da partisinin destekçilerini ve ‘ülkenin geleceği için endişelenen herkesi’ gelecek Pazar günü Londra’da ‘Robinson ve diğer aşırı-sağ figürleri protesto etmek için’ yürüyüşe davet etti.