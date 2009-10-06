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Dünya

Aşırı sağdan 'kırmızı-beyaz' protestosu

Fransa'da süren Türkiye Mevsimi nedeniyle Eyfel Kulesi'nin 'kırmızı beyaza' bürünecek olması aşırı sağın protestosu ile karşılaşacak.

06 Ekim 2009 03:00

Fransa'da devam eden "Türkiye Mevsimi" etkinlikleri çerçevesinde, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin cephesi bugünden itibaren beş gün süreyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak. Aşırı sağ uygulamayı protestoya hazırlanıyor.

Fransa'da Jean-Marie Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe, yayımladığı bir bildiriyle, "Türkiye Mevsimi" etkinlikleri çerçevesinde, Eyfel Kulesi'nin Türk bayrağı şeklinde ışıklandırılacak olmasını protesto etti.

"Türk Eyfel Kulesi'ne Hayır" başlığıyla hazırlanan protesto bildirisinde, aşırı sağcı partinin, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığı hatırlatıldı ve Eyfel Kulesi'nin Türk bayrağı şeklinde ışıklandırılmasına izin verdiği için Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe'nin Perşembe günü düzenlenecek gösteriyle protesto edileceği duyuruldu.

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